Steven Wilson anuncia soundtrack del videojuego “Last Day Of June”

Movido año para Steven Wilson en cuanto a nuevos lanzamientos. Y es que a sólo dos meses y fracción de haber publicado su quinto larga duración, el muy buen “To The Bone“, el músico británico anunció la salida de otra producción.

Se trata del soundtrack del videojuego para Windows y PS4, “Last Day Of June“, el que precisamente estuvo inspirado en el clip de “Drive Home“, canción incluida por el ex Porcupine Tree en su álbum de 2013, “The Raven That Refused To Sing (And Other Stories)“.

El trabajo tendrá su publicación el próximo 1 de diciembre, e incluirá temas originales del disco anterior, además de distintos cortes en formato instrumental de “Insurgentes” (2008), “Grace For Drowning” (2011) y “Hand. Cannot. Erase” (2015). Por otra parte, las canciones “Deform To Form A Star“, “The Raven That Refused To Sing” y “Routine” tendrán nuevas versiones, y también habrán temas de Bass Comunion, el proyecto ambient del compositor.

Recordemos que Steven Wilson volverá a nuestro país en mayo de 2018 para ofrecer un concierto en el Teatro Caupolicán.