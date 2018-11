Steve Rothery vuelve a Chile en junio

Vuelve a Chile uno de los guitarristas más insignes dentro del rock progresivo, Steve Rothery, uno de los miembros fundadores de Marillion, quien se presentará en nuestro país con un show especial para celebrar los 40 años de la banda. La cita será el próximo 29 de junio en Teatro Oriente, con el músico acompañándose de una serie de invitados especiales dentro de su presentación.

El setlist que el artista trae estará enfocado en el álbum “Clutching At The Straws” (1987), interpretando además álbumes emblemáticos como “Script For A Jester’s Tear” (1983), “Fugazi” (1984) o “Misplaced Childhood” (1985), los cuales no suelen ser tan profundizados por Marillion en sus giras, dandole la oportunidad a sus seguidores de escuchar algunas de las composiciones más queridas de esta agrupación.

En esta ocasión, el guitarrista estará acompañado de Ricardo Romano y Gabriel Agudo de Steve Rothery Band y miembros de la banda chilena Fugazi, prometiendo una jornada llena de virtuosismo en esta, su segunda ocasión como solista en Chile, luego de su concierto en 2017.

La venta de entradas está disponible a través del sistema Puntoticket con los siguientes valores:

Platea Alta General: $20.000

Platea Baja General: $25.000

Platea Baja Central: $30.000

Meet and Greet: $70.000*

*Incluye Meet & Greet con Steve Rothery el día antes del show, disco autografiado y ubicación en primeras filas.