Steve Hogarth se presentará en Chile como solista

Buenas noticias para quienes esperan por “The Dirt“, película que adaptará la biografía del mismo nombre basada en la historia de Mötley Crüe, ya que la banda anunció la fecha de estreno para este filme producido por Netflix. En concreto, será el próximo 22 de marzo cuando la cinta que contará las aventuras y desventuras de Vince Neil, Nikki Sixx, Tommy Lee y Mick Mars ya esté disponible en el servicio de streaming.

La información se extrae a raíz de un tweet del propio Vince Neil, quien comentó haber visto ya la cinta terminada. Recordemos que la banda grabó nueva música para la película, la que estaría disponible al momento de su lanzamiento.

Revisa el tweet de Vince Neil:

Wow!!! Just left Netflix offices. Just saw “The Dirt” movie!! Fuckin awesome!! Can’t wait for everyone to see it! Released March 22!! Yea!!!

— Vince Neil (@thevinceneil) 2 de diciembre de 2018