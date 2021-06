Steve Hackett anunca los detalles de su nuevo álbum: “Surrender Of Silence”

El próximo 3 de septiembre, a través del sello Age 101, viviremos el regreso de Little Simz con el álbum “Sometimes I Might Be Introvert“, trabajo del que hoy conocemos un nuevo adelanto gracias a la canción “Rollin Stone“, que puedes escuchar más abajo. Recordemos que la artista británica ya había mostrado otros adelantos de este disco con las canciones “Introvert” y “Woman“, preparando así el camino a su cuarto larga duración.

Escucha el single a continuación: