Stephen Malkmus anuncia nuevo disco: “Traditional Techniques”

Stephen Malkmus no para: el californiano no sólo está dedicado a su proyecto con The Jicks, sino que es su carrera solista la que viene marcando la pauta en el último tiempo. Tras “Groove Denied”, lanzado en 2019, Malkmus anuncia su segunda incursión solista (oficialmente la tercera, ya que el disco homónimo de 2001 está acreditado sólo él, pese a que es un trabajo con The Jicks), la que se titulará “Traditional Techniques”.

El disco fue grabado con Chris Funk, multiinstrumentista de The Decemberists, y el productor y guitarrista Matt Sweeney, conocido por su banda Chavez y uno de los encargados de las seis cuerdas en aquel recordado proyecto de inicios de siglo llamado Zwan. La nueva placa será lanzada el próximo 6 de marzo a través de Matador Records y ya tiene su single promocional.

Escucha a continuación “Xian Man”, la primera canción del nuevo disco solita de Stephen Malkmus, “Traditional Techniques”.

Tracklist y portada: