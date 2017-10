St. Vincent tocó “New York” y “Los Ageless” en Colbert

jueves, 5 de octubre de 2017 | 10:46 am | No hay comentarios

Annie Clark (más conocida como St. Vincent) tiene todo preparado para su regreso discográfico. La compositora norteamericana publicará “Masseduction” el próximo 13 de octubre, trabajo que se convertirá en el quinto LP de su carrera y en el sucesor de su excelente álbum homónimo editado en 2014.

Con la intención de seguir presentando el material, la también directora de cine llegó anoche a los estudios de The Late Show with Stephen Colbert, donde se despachó tremendas y muy producidas versiones de “New York” y “Los Ageless“, canciones que ya habían tenido su estreno anteriormente.

Te dejamos con los registros de su actuación aquí:

