St. Vincent estrena canción y anuncia “Daddy’s Home”, su nuevo álbum de estudio

Tal como hemos visto en este último tiempo han habido algunos cambios cambios de fechas, y Pat Metheny no se queda exento de esto ya que nuevamente el concierto del guitarrista se debe posponer por la crisis sanitaria que se vive en el mundo. El show fue reagendado para los días 3 y 4 de diciembre de 2021 en el Teatro Caupolicán. Las entradas ya adquiridas para los días 16 y 17 de abril, fecha original del show, siguen siendo válidas para este concierto.

El músico regresará a Chile con repertorio enfocado en la revisión de su exitosa carrera, en la cual ha transitado con éxito entre el free jazz, jazz rock y el jazz más ortodoxo. Asimismo, ha tocado con grandes figuras como Sonny Rollins, Ornette Coleman, o Jack DeJohnette. Entre su prolífica discografía, destacan obras como: “Travels” (1982), “First Circle” (1984), “Song X” (1985), “Still Life“, “Talking” (1987), o “We Live Here” (1995), que le han permitido ganar el Grammy en 20 ocasiones.

Para quienes no tengan su entrada aún, estas pueden ser adquiridas a través de Ticketek, con los siguientes valores:

VIERNES 3 DE DICIEMBRE:

Primeras Filas: $85.000 (AGOTADO)

Platinum: $70.000 (AGOTADO)

Palco: $70.000 (AGOTADO)

Golden: $60.000 (AGOTADO)

Silver: $50.000 (AGOTADO)

Platea Central: $40.000 (AGOTADO)

Galería Baja: $32.000

Galería General: $28.000

SÁBADO 4 DE DICIEMBRE: