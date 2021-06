St. Vincent comparte cover de “Sad But True” de Metallica

Hace unos días se anunció que Metallica publicaría una edición especial de “The Black Album“, pero la noticia no estuvo exenta de polémica debido al disco de acompañamiento titulado “The Metallica Blacklist“, donde se incluirán covers de distintos artistas de muchos estilos, lo que molestó en cierto sector de los fans del cuarteto de James Hetfield y compañía. Ahora toca el momento de conocer otra de las versiones presentes en aquella compilación, ya que St. Vincent estrenó su rendición de “Sad But True“, que puedes escuchar más abajo.

Una enorme compilación de covers, además de una edición remasterizada, es lo que publicará Metallica por los 30 años de su clásico “The Black Album“ el próximo 10 de septiembre en una serie de formatos diferentes. Lo sorprendente de todo esto, es la increíble lista de 53 artistas que versionarán parte del catálogo de la banda, con una selección tan ecléctica que va desde Weezer, St. Vincent y Ghost, hasta nombres latinos como Juanes, Mon Laferte y J Balvin.

Escucha el track a continuación: