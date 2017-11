Spoon tocó “Do I Have To Talk You Into It” en Fallon

Los norteamericanos de Spoon, quienes fueron confirmados como uno de los animadores de la versión 2018 de Lollapalooza Chile, se encuentran en pleno trabajo de promoción para su último disco de estudio, el excelente “Hot Thoughts” (marzo, 2017).

Con la intención de seguir mostrando el material fue que la banda llegó a los estudios de The Tonight Show, el clásico late conducido por Jimmy Fallon, para tocar una versión de “Do I Have To Talk You Into It“.

Puedes ver el registro de su presentación aquí: