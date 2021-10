Spoon estrena canción y anuncia nuevo disco: “Lucifer On The Sofa”

Siguen las novedades discográficas, ahora con Spoon regresando al panorama para entregar los detalles de “Lucifer On The Sofa“, su próximo disco de estudio que será publicado el 11 de febrero, siendo su décimo larga duración en estudio. Adicionalmente, la banda estrenó el primer single, “The Hardest Cut“, que cuenta también con un videoclip que puedes ver al final de esta nota.

Según indicó la banda, este es el primer disco que graban en su natal Texas en una década, trabajando con Mark Rankin como co-productor, y teniendo además contribuciones de gente como Dave Fridmann y Justin Raisen. A continuación te dejamos los detalles del tracklist, portada y primer adelanto del disco.

Tracklist de “Lucifer On The Sofa”: