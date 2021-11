Spiritualized anuncia el lanzamiento de su nuevo álbum: “Everything Was Beautiful”

Siguen los regresos discográficos, en este caso de Spiritualized que acaba de anunciar los detalles de su próximo álbum de estudio. “Everything Was Beautiful“, su noveno larga duración, llegará el 25 de febrero, siendo sucesor de “And Nothing Hurt” de 2018, y conteniendo un total de siete canciones. Una de ellas es el track inicial, “Always Together With You“, que fue estrenado esta jornada y que puedes escuchar más abajo.

Cabe señalar que esta nueva canción es una versión renovada de un demo publicado en 2014, ya que según explica el frontman J. Spaceman, quiso recuperar y mejorar dicha composición. El artista, de nombre original Jason Pierce, interpreta 16 instrumentos diferentes en el disco, el que se grabó en su casa y en otros 11 estudios de grabación. Adicionalmente, trabajó con más de 30 músicos y cantantes, entre los que se incluye su amigo y colaborador John Coxon, además de integrantes de la Whitechapel Bell Foundry, entre otros.

Tracklist de “Everything Was Beautiful”: