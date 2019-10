Soundgarden, Nine Inch Nails, y Motörhead, lideran nominaciones al Rock & Roll Hall Of Fame 2020

Ya tenemos nominados al Rock & Roll Hall Of Fame 2020, entre los que destacan Soundgarden, Nine Inch Nails, y Motörhead. A ellos se suman Notorious B.I.G., Whitney Houston, T. Rex, Dave Matthews Band, Thin Lizzy, Doobie Brothers, y Pat Benatar, quienes recibieron su primera nominación. Mientras que acompañando a NIN, están MC5, Kraftwerk, Depeche Mode, Rufus with Chaka Khan, Todd Rundgren, y Judas Priest, todos recibiendo nuevamente una nominación para ser inducidos.