Soundgarden anuncia nuevo álbum en vivo: “Live From The Artists Den”

Soundgarden podrá no existir más debido al lamentable fallecimiento de Chris Cornell, pero su legado sin duda perdurará durante muchos años. Por supuesto, existe un montón de material del conjunto que no ha visto la luz, y el nuevo lanzamiento anunciado por la banda es uno de ellos. “Soundgarden: Live From The Artist Den” es el nombre del nuevo trabajo en vivo del conjunto, el cual será editado el próximo 26 de julio en una variedad de formatos como CD, Bluray, vinilo.

Este lanzamiento, captura una presentación de la banda del 17 de febrero de 2013, en lo que fue el último show del tramo norteamericano de la gira que promocionaba su álbum “King Animal” (2012), su primer trabajo de estudio en casi 16 años. El show contiene un total de 29 canciones, de las cuales 21 nunca habían sido publicadas en algún concierto en video. De esas, 17 tracks harán su primera aparición oficial en un álbum en vivo, como por ejemplo “Blind Dogs“, interpretada por primera vez en ese concierto.

Te dejamos a continuación con todos los detalles de este lanzamiento.

Tracklist de “Soundgarden: Live From The Artist Den”: