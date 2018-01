Sons Of Apollo anuncia gira por Latinoamérica

A tres meses de haber tenido su estreno discográfico, “Psychotic Symphony” (octubre, 2017), los norteamericanos de Sons Of Apollo anunciaron planes de una gira latinoamericana, esto, para realizar su debut la región.

A través de sus redes sociales, la banda formada por Mike Portnoy (ex Dream Theater, actual The Winery Dogs), Ron “Bumblefoot“ Thal (ex Guns N’ Roses), Billy Sheehan (The Winery Dogs, Mr. Big, David Lee Roth), Derek Sherinian (ex Dream Theater) y Jeff Scott Soto (ex Journey, ex Yngwie Malmsteen’s Rising Force), confirmó la noticia, sin embargo, no agregaron las fechas individuales, ni los países que serán parte del tour.

De momento, sólo se sabe que el grupo pasará por esta parte del mundo en abril próximo.