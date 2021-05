Sonic Youth publica cover de The Stooges interpretado junto a J Mascis en 1987

Ha surgido nuevo material de Sonic Youth, ya que la banda acaba de publicar en su canal de YouTube un show de beneficencia del cual participaron en 1987, donde tuvieron como invitado a J Mascis de Dinosaur Jr. para interpretar un cover de “I Wanna Be Your Dog“, el clásico himno de The Stooges. Todo esto fue el 9 de mayo de 1987 en un show que iba en ayuda de la revista Forced Exposure, publicación de Jimmy Johnson y Byron Coley.

En el show en The Rat de Boston, la banda interpretó un pequeño set de tan solamente dos canciones, un cover de “Hot Wire In My Heart” de la banda Crime, además de la mencionada versión de los Stooges donde se acompañaron de Mascis en la guitarra, mientras Kim Gordon se hizo cargo de la voz.

Mira el registro a continuación: