Sonic Youth comparte material en vivo a través de Bandcamp

Entre todo el revuelo en Estados Unidos por las protestas exigiendo justicia tras la muerte de George Floyd a manos de la policía, es que muchos artistas han estado compartiendo muestras de apoyo musicalmente. Ahora, Soul Asylum ha querido estar presente contra el racismo con una versión de “Nazi Punks Fuck Off“, canción original de Dead Kennedys que han liberado en descarga gratuita a través de su página web.

Además de eso, el conjunto también publicó la canción “Black And Blue“, de su álbum debut “Say What You Will, Clarence… Karl Sold the Truck” (1984). Para descargar los tracks, deben ingresar a este LINK.