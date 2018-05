Sólo queda un sector disponible para show de Steven Wilson en Chile

Como se podría haber adivinado, el show que Steven Wilson agendó en Chile para el próximo 23 de mayo en el Teatro Caupolicán agotó la mayor parte de sus tickets, puntualmente, los sectores de Primeras Filas, Platinum, Palcos, Golden, Silver, Platea Central y Galería Lateral, quedando sólo disponible la localidad de Galería General. Revisa el detalle de precios más abajo.

Como parece ser una obligación para el ex Porcupine Tree, en su quinto arribo a suelos nacionales aquel no aterriza de forma antojadiza, sino que lo hace para presentar nueva música, en esta oportunidad, el muy buen “To The Bone” (agosto 2017), disco que representa su apertura a una serie de sonidos pop, muy poco explorados en sus trabajos anteriores.

Curiosamente, el registro estrecha todavía más el sólido lazo que Wilson mantiene con Chile al grabar uno de sus videos -“Nowhere Now“- en los alrededores del observatorio ALMA en la región de Atacama, ubicado a cinco mil metros sobre el nivel del mar.

Las entradas para el evento siguen disponibles a través de sistema Ticketek y sin recargo en la Comunidad de las Artes (Providencia 1266). Estos son los valores: