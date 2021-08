Slipknot, Mr. Bungle, Bring Me The Horizon, entre otros, serán parte de Knotfest Chile 2022

Knotfest Chile 2022 ya es una realidad. El festival que había anunciado su llegada hace unos meses, hoy entrega oficialmente los principales detalles de cara a su debut en tierras locales, el que se realizará el 11 de diciembre de 2022 en el Estadio Monumental, contando con un sólido line up internacional en donde estarán bandas como Slipknot, Mr. Bungle, Bring Me The Horizon, Sepultura, Trivium y Vended, con más adiciones a confirmarse próximamente.

La primera edición chilena del evento contará con dos escenarios y 12 horas de música, presentando también otras atracciones como el Knotfest Museum, una tienda de merchandising y una Special Fan Arena con actividades y otras sorpresas para los asistentes. El festival, destacado como una de las citas de rock y metal más importantes del mundo, ha tenido ediciones en Estados Unidos, Japón, México, Colombia y Francia, expandiéndose en esta ocasión a Chile y Brasil que recibirán por primera vez el evento creado por Slipknot en 2012.

La venta de entradas estará disponible desde este jueves 19 de agosto a través del sistema Puntoticket. Los precios son detallados a continuación: