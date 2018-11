Slipknot lanzará edición especial por los 10 años de “All Hope Is Gone”

Luego de que hace unos días Slipknot publicara la canción “All Out Life“, la banda ahora acaba de anunciar un nuevo lanzamiento, esta vez, una reedición de uno de sus trabajos más importantes. Esto, porque el próximo 8 de diciembre verá la luz una edición especial de “All Hope Is Gone” (2008), que rememora los 10 años de este crucial trabajo para el conjunto, y que además incluirá su presentación en el Madison Square Garden en 2009.

La preventa ya está disponible en este ENLACE, donde pueden revisar las diferentes ediciones que contendrá este trabajo. Además, puedes revisar el tracklist y la nueva portada, a continuación:

Tracklist de “All Hope Is Gone”:

Disco 1

.execute. Gematria (The Killing Name) Sulfur Psychosocial Dead Memories Vendetta Butcher’s Hook Gehenna This Cold Black Wherein Lies Continue Snuff All Hope Is Gone

Disco 2 – Live At Madison Square Garden