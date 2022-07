Slipknot estrena single y anuncia nuevo disco: “The End, So Far”

Aunque pareciera que ha pasado poco tiempo, fue en 2019 cuando Slipknot estrenó su último álbum de estudio, pero eso cambiará el próximo 30 de septiembre, día que la banda publique “The End, So Far” a través del sello Roadrunner. El esperado sucesor de “We Are Not Your Kind” (2019), viene acompañado de una nueva canción que la banda publicó con un videoclip titulada “The Dying Song (Time to Sing)“, que puedes ver al final de esta nota.

El séptimo LP de la agrupación liderada por Corey Taylor está producido por Joe Barresi, tratándose del séptimo larga duración de la banda. En cuanto al video, fue dirigido por el percusionista Michael Shawn Crahan, también conocido como “Clown“, y se convierte en el segundo adelanto del álbum luego de “The Chapeltown Rag“, publicada hace un tiempo.

Recordemos que la banda regresa a Chile en diciembre próximo, trayendo consigo el festival Knotfest hasta el Estadio Monumental con invitados como Mr. Bungle, Bring Me The Horizon, Trivium, Sepultura y Vended.

La venta de entradas está disponible a través del sistema Punto Ticket. Los precios son detallados a continuación:

General: $86.250

Cordillera: $103.500

Océano: $126.500

Rapa Nui: $161.000

A continuación te dejamos el tracklist, portada y nuevo adelanto del LP.

Tracklist de “The End, So Far”: