Slipknot anuncia los detalles de su próximo álbum y estrena canción: “Unsainted”

Es cosa de tiempo para que llegue “We Are Not Your Kind“, el esperado próximo álbum de Slipknot, y la banda acaba de anunciar todos los detalles de esta nueva producción. El LP, con fecha de salida para el día 9 de agosto, contará con 14 nuevas canciones, entre las cuales, curiosamente, no se encontrará el excelente sencillo “All Out Life“, que fue publicado el año pasado como supuesto primer adelanto de este álbum.

Además, la banda estrenó también una nueva canción, “Unsainted“, la cual cuenta con un aterrador videoclip que puedes revisar más abajo, todo muy en la línea de la banda. Mientras estamos a la espera de este álbum, te dejamos con los detalles de su tracklist, portada, y el video del primer adelanto de este.

Tracklist de “We Are Not Your Kind”: