Sleater-Kinney estrena canción y anuncia los detalles de su nuevo disco: “The Center Won’t Hold”

Ya sabíamos que Sleater-Kinney estrenaría un nuevo disco, enterándonos también que St. Vincent será quien oficie de productora para el nuevo LP del trío, sucesor de “No Cities To Love“, elegido en nuestro sitio como el número 1 en la lista de Mejores Discos Internacionales 2015. Ahora, por fin tenemos nuevos detalles de este lanzamiento, el que tal como se había especulado, llevará el nombre de “The Center Won’t Hold“.

Este trabajo, estará disponible a partir del 16 de agosto a través de Mom + Pop Records, con la banda moviéndose desde su antigua casa, Sub Pop. Además, el conjunto estrenó la canción “The Future Is Here“, la cual puedes revisar más abajo junto con todos los detalles del tracklist, que contiene un total de 11 canciones, además de la portada, en la que se aprecia considerablemente el apoyo de St. Vincent en el aspecto artístico.

Tracklist de “The Center Won’t Hold”: