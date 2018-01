Slayer anuncia tour de despedida

En una noticia totalmente inesperada y, sin duda, lamentable para los seguidores de Slayer, la banda norteamericana acaba de anunciar un tour de despedida para este 2018, el que será de carácter mundial.

Si bien las fechas y escalas de la gira todavía no han sido reveladas, los autores de “Angel Of Death” reclutaron nada menos que a Lamb of God, Anthrax, Behemoth y Testament dentro de su itinerario.

Sin rupturas como grupo desde su formación en 1981, pero sí con la comentada salida de Dave Lombardo y la muerte de Jeff Hanneman, Slayer se ha mantenido vigente como uno de los pilares del thrash metal por más de 36 años, tiempo en el que se transformó en un nombre de referencia inmediato para el género. Porque, ¿Hay alguien a quien le guste la música pesada que no haya escuchado “Show No Mercy” (1983), “Reign In Blood” (1986) o “Seasons in The Abyss” (1990)?

Junto con el anuncio, la banda publicó un video en el que repasa muy brevemente su carrera. Mientras esperamos por la confirmación de las fechas del tour (esperamos que con Chile incluido), te dejamos con el clip a continuación: