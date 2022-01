Slash Ft. Myles Kennedy & The Conspirators estrena nuevo single: “Call Off The Dogs”

Brandon Boyd presenta un nuevo adelanto de lo que será su próximo álbum solista, ya que el frontman de Incubus publicará el LP titulado “ECHOES AND COCOONS” el próximo 11 de marzo a través de los sellos Wit Hustle y The Orchard. Se trata de la canción “Dime In My Dryer“, que se suma a los singles ya conocidos “Pocket Knife” y “Petrichor”, estrenados anteriormente por el músico.

La carrera solista de Boyd debutó en 2010 con “The Wild Trapeze“, su primer largo en solitario, el que continuó después con “Sons Of The Sea” de 2013, donde trabajó con el productor Brendan O’Brien. En el caso de Incubus, la agrupación no ha publicado un nuevo trabajo de estudio de larga duración desde “8“, editado en 2017, pero sí publicó en 2020 el EP “Trust Fall (Side B)”, el más reciente lanzamiento a la fecha.

Escucha el single a continuación: