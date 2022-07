Silversun Pickups estrena single y anuncia nuevo disco: “Physical Thrills”

Tras anunciar una presentación en el Teatro Caupolicán para noviembre, Kings Of Convenience extiende su paso por Chile sumando un show en Teatro del Lago de Frutillar, donde la agrupación se presentará el 27 de noviembre. Esta será la primera vez que el conjunto actuará en esta ciudad, pero no la primera para uno de sus integrantes, Erlend Øye, que ya ha ofrecido dos shows en solitario los años 2017 y 2019.

La nueva visita del dúo estará enmarcada bajo la gira de promoción de “Peace Or Love” (2021), reciente larga duración de Øye y Eirik Glambeck Bøe, el que fue grabado a través de cinco ciudades durante 5 años. En ambos shows, además de este LP, también darán un recorrido por sus tres anteriores álbumes: “Quiet Is The New Loud” (2001), “Riot On An Empty Street” (2004) y “Declaration Of Dependence” (2009).

La venta de entradas estará disponible mediante Punto Ticket, desde el 14 de julio al mediodía. Estos son los valores: