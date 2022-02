Silverstein anuncia su nuevo larga duración: “Misery Made Me”

La banda canadiense Silverstein anuncia su próximo larga duración “Misery Made Me”, el que será lanzado el 6 de mayo a través de UNFD, siendo sucesor de “A Beautiful Place to Drown” de 2020. El decimoprimer álbum del conjunto contará con 11 canciones, y las colaboraciones de Andrew Neufeld de Comeback Kid en “Die Alone”, Trevor Daniel en “Cold Blood” y Mike Hranica de The Devil Wears Prada en “Slow Motion“.

El anuncio del LP llega junto con el videoclip del primer single que lo acompaña “Ultraviolet”, el que puedes ver al final de esta nota luego de los detalles del tracklist y portada.

Tracklist de “Ultraviolet”: