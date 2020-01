Sightless Pit, la nueva banda de Lingua Ignota con miembros de The Body y Full Of Hell

Kristin Hayter, más conocida como Lingua Ignota y dueña de uno de los mejores discos del año pasado (“CALIGULA”, número 8 en nuestra lista de álbumes 2019), ha formado un nuevo proyecto. Se trata de Sightless Pit, banda conformada por la californiana junto a Lee Buford, baterista del dúo The Body, y Dylan Walker, vocalista de la banda grindcore Full Of Hell.

El trío anunció su álbum debut, “Grave Of A Dog”, trabajo que verá la luz el próximo 21 de febrero y del cual se desprende el primer sencillo, “Kingscorpse”, el que puedes escuchar a continuación. Grave of a Dog by Sightless Pit

Tracklist y portada de “Grave Of A Dog”.