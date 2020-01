Sick Of It All regresa a Chile en marzo

A cinco años de su último concierto en nuestro país, específicamente en marzo de 2015 en Arena Recoleta y promocionando su último álbum hasta ese momento, “The Last Act Of Defiance”, Sick Of It All regresará a Chile.

La cita con los neoyorquinos será el próximo 15 de marzo en Club Blondie, promocionando su último LP, “Wake The Sleeping Dragon!” (2018), y la venta de entradas para el show partirá al mediodía de este viernes 24 de enero a través de sistema Ticketek, mientras que los tickets sin cargo estarán disponibles en The Knife (Eurocentro), Kmuzzik (InterProvidencia) y New Hope (Patronato y persa Bío-Bío) desde la misma fecha y hora, pagando sólo en efectivo. Los precios para el regreso de Sick Of It All a Chile son los siguientes:

Preventa 1: $15.000 (hasta agotar stock)

(hasta agotar stock) Preventa 2: $18.000 (hasta el 14 de marzo)

(hasta el 14 de marzo) Día del show: $20.000

Valores no incluyen cargo por servicio.