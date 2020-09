Shows de Turilli / Lione Rhapsody y Kamelot son postergados y unidos en una sola fecha

Parece que Troy Sanders de Mastodon tiene muchas ganas de hacer música, ya que como si no bastara con la canción que acaba de publicar junto al proyecto Killer Be Killed, ahora llega un nuevo track de otra de sus bandas, Gone Is Gone. Se trata de la canción “Sometimes I Feel“, la que se suma a las ya estrenadas anteriormente “No One Ever Walked On Water” y “Everything Is Wonderfall“, ambas sin tener claridad sobre un eventual nuevo álbum de estudio.

“Echolocation” de 2017 y el EP homónimo de 2016, son los dos lanzamientos que ha publicado hasta el momento el proyecto compuesto por Troy Sanders, Tony Hajjar, Troy Van Leeuwen y Mike Zarin, por lo que todo apunta a que una nueva producción es cosa de tiempo.

Escucha el nuevo track a continuación: