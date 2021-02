Shows de TesseracT en Chile se reprograman para 2022

En poco menos de un mes se debería presentar TesseracT en nuestro país, pero nuevamente el COVID-19 no lo permite. Por esa razón, las presentaciones se llevaran a cabo el próximo 31 de marzo y 1 de abril de 2022 en Club Chocolate, de acuerdo a las fechas compartidas por la agrupación a través de sus redes sociales.

La banda vendría con su último álbum “Sonder” (2018) al recinto capitalino. Y eso no es todo, ya que el quinteto en la segunda fecha interpretará en su totalidad el álbum “One” de 2011, su primer trabajo de estudio, y en donde se incluye la aclamada saga de canciones “Conceiling Fate“, la cual, por supuesto, no estará ausente en dicho concierto.

Recordemos que la venta de entradas es a través de sistema Passline (DÍA 1 – DÍA 2), pero por ahora la venta se encuentra congelada para ambas fechas, las que están en la etapa de Preventa 2.