Shows de Foo Fighters en homenaje a Taylor Hawkins serán transmitidos en streaming

Una buena noticia para todos los que querían ser parte de los shows en homenaje al fallecido Taylor Hawkins, ya que hoy se anunciado que los conciertos de Londres y Los Angeles serán transmitidos en streaming para todo el mundo, dando la posibilidad de que millones de seguidores puedan estar presentes en el tributo que Foo Fighters le rendirá a su compañero con la participación de varios invitados. La cobertura especial televisiva para Estados Unidos será a través de la plataforma de streaming de Paramount+, mientras que internacionalmente lo hará a través de Pluto TV.

En tanto, un streaming adicional estará presente en el canal de YouTube de MTV, a lo que se suma un especial de una hora con varios momentos destacados que se emitirá por CBS el día 3 de septiembre. Eso si, el concierto completo no estará disponible para verlo en streaming hasta la semana del 5 de septiembre, a través de las plataformas mencionadas anteriormente: Paramount+, Pluto TV y MTV.

Junto con todo lo anterior, también se anunciaron nuevos invitados para las dos jornadas, ya que el show del Wembley Stadium el día 3 de septiembre contará ahora con Travis Barker de Blink-182, Lars Ulrich de Metallica, Brian Johnson de AC/DC, James Gang, Kesha, Josh Freese, Violet Grohl, y Shane Hawkins, hijo del baterista. En tanto, para el show del Kia Forum de Los Angeles el día 27 del mismo mes, se ha sumado los mismos de Londres, junto con Geezer Butler de Black Sabbath, Joe Elliott de Def Leppard y Sebastian Bach.

Si estas adiciones no fueran poco, recordemos que los shows como tal ya contarían con la presencia de un line up lleno de invitados de lujo, ya que Dave Grohl y compañía estarán tocando junto a Geddy Lee y Alex Lifeson de Rush, John Paul Jones de Led Zeppelin, Liam Gallagher, Roger Taylor y Brian May de Queen, Krist Novoselic de Nirvana, Stewart Copeland de The Police, Chris Chaney de Jane’s Addiction, Josh Homme, Alain Johannes, Nile Rodgers, Wolfgang Van Halen, Alanis Morissette, Miley Cyrus, Chad Smith de Red Hot Chili Peppers, Brad Wilk de Rage Against The Machine, Joan Jett, P!NK, Gene Simmons de KISS, Nikki Sixx de Mötley Crüe, Mark Ronson, y muchos artistas más.

A continuación la info en detalle de la transmisión: