Show de DIIV en Chile cambia de recinto nuevamente

viernes, 13 de octubre de 2017 | 12:36 pm | No hay comentarios

Como parte de una nueva fecha de Estudio Estéreo, los norteamericanos de DIIV regresarán a nuestro país a dos años de su presentación en el Festival Fauna Primavera 2015. La banda tendrá su reencuentro con sus seguidores locales el próximo 19 de octubre.

Sin embargo, desde la producción a cargo informaron que el show nuevamente se traslada de recinto por razones ajenas a su gestión, ahora desde Purísima 251 hacia el Club Blondie. Las entradas ya adquiridas serán totalmente válidas para el local de metro U.L.A.

La llegada del grupo neoyorquino se da en el marco de su regreso discográfico, uno que los trajo de vuelta la temporada pasada con la publicación de “Is the Is Are“, el segundo álbum de su carrera y el primero desde el lanzamiento de “Oshin” en 2012.

El resto de los boletos siguen disponibles mediante sistema Puntoticket. Estos son los precios:

Preventa: $18.000 (AGOTADA)

(AGOTADA) General: $22.000

Relacionado