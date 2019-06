Show de The Cure por su aniversario 40 será exhibido en Cinemark

El próximo 29 de agosto, Cinemark presentará en sus pantallas The Cure – Anniversary 1978 -2018 – Live in Hyde Park London, registro del concierto con que la banda inglesa, una de las más elogiadas y reconocidas en la historia del rock alternativo, festejó cuarenta años desde su primera actuación en vivo.

En 1978, y frente a una audiencia de no más de 65 personas, The Cure realizó su primer concierto, sentando así las bases de una carrera que posteriormente los llevó a recorrer todo el globo, y que a la fecha acumula catorce discos, los que incluyen éxitos atemporales y considerados himnos, entre ellos Friday I’m in Love y Boys Don’t Cry.

A cuatro décadas de aquel modesto debut, y respaldados por un culto de seguidores que cautiva nuevos adeptos generación tras generación, el quinteto comandado por Robert Smith llegó hasta el Hyde Park de Londres para tocar frente a cerca de 65.000 asistentes, quienes fueron parte de un espectáculo de más de dos horas de duración en el que los británicos recorrieron su extensa discografía a través de 29 canciones. Una presentación que celebró el pasado, presente y futuro de un ícono de la música, galardonados con dos premios Grammy, y cuya trayectoria fue reconocida en marzo de 2019 cuando Trent Reznor, líder de Nine Inch Nails, hizo oficial su inducción al Rock & Roll Hall of Fame.

El trabajo de documentación del show estuvo encabezado por Tim Pope, director que se ha encargado de la realización de los videoclips para éxitos como Lullaby, Lovesong y Friday I’m in Love, y que además ha trabajado con nombres de la talla de David Bowie, Queen, Iggy Pop y Paul McCartney.

La proyección de The Cure – Anniversary 1978 – 2018 – Live in Hyde Park London está programada para el jueves 29 de agosto a las 21 horas en los complejos Cinemark ubicados en Alto Las Condes, Portal Ñuñoa y Mallplaza Vespucio en el caso de Santiago, mientras que en regiones estará disponible en las sucursales de Mallplaza La Serena, Mall Marina (Viña del Mar), Rancagua y Mallplaza Mirador Bio Bio (Concepción).

Las entradas están disponibles desde el miércoles 05 en boleterías de Cinemark, la aplicación móvil Cinemark Chile, y en www.cinemark.cl.