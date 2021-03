Show de Sons Of Apollo en Chile se reprograma para 2022

Beachy Head, banda formada por miembros de Slowdive, Dreamend, The Casket Girls, The Soft Cavalry y The Flaming Lips, acaban de lanzar un nuevo single titulado “All Gone”, el cual cuenta con un video que puedes ver más abajo. Este track se convierte en la segunda canción del grupo después de “Destroy Us”, que conocimos hace unos días.

Recordemos que álbum homónimo y debut discográfico de los músicos verá la luz el próximo 30 de abril a través de Graveface Records, por lo que estaremos a la espera de nuevos sencillos para este interesante proyecto musical.

A continuación, te dejamos la canción: