Show de Sonata Arctica en Chile cambia de recinto

Ayer se realizó una nueva edición de los BRIT Awards, en donde Billie Eilish estuvo presente no solo en calidad de nominada (y ganadora), sino que también como artista al interpretar por primera vez en vivo la canción “No Time To Die“, que será parte de la próxima película de la saga James Bond, que llevará el mismo nombre. Lo interesante de todo esto, es que durante la presentación la joven artista se acompañó de Hans Zimmer y el ex The Smiths, Johnny Marr, quienes también comparten créditos en la canción original.

Mira la presentación a continuación: