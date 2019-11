Show de M.I.N.E se posterga para un día después de su fecha original

Ya se estaba extrañando a Faith No More, quienes desde 2015 no realizaban una actividad constante sobre los escenarios. Pues bien, esa espera se acaba, ya que la banda anunció una serie de fechas que los tendrá girando durante 2020 por distintos festivales europeos. En concreto, Patton y compañía agendaron conciertos en Irlanda, Francia, y Noruega.

Las alarmas fueron encendidas luego de que la banda subiera una fotografía indicando su inminente retorno a las actividades, seguido de una cuenta regresiva en su página web que finalizó esta tarde, revelando su participación en el Sunstroke Festival de Irlanda para el 13 de junio, el tradicional Hellfest de Francia el 20 del mismo mes, y finalmente el Tons Of Rock de Noruega para el próximo 26 de junio.

Lo anterior, mantiene el ocupado año que ha tenido Patton musicalmente hablando, quien además de lanzar un disco junto a Jean-Claude Vannier, también se prepara a lo que será la reunión de Mr. Bungle a inicios de 2020, y que a juzgar por el reinicio de actividades de FNM, no parece ser algo más allá de la serie de conciertos ya confirmados.

Esperemos que 2020 nos traiga buenas noticias respecto a la banda, y por supuesto, una gira a Sudamérica que los tenga de regreso en nuestro país. Cualquier novedad de aquello, será anunciada de inmediato en nuestro sitio.