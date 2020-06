Show de Faith No More en Hellfest 2015 es publicado oficialmente en streaming

El show de Hellfest 2015 de Faith No More es prácticamente un clásico moderno de la banda, y si bien ya lleva algún buen tiempo de presencia en la red, hoy este ha sido publicado oficialmente por el canal ARTE concert, el cual destaca por ofrecer versiones casi cinematográficas de distintos shows internacionales. Se desconoce si este registro estará colgado permanentemente en la red o si lo hará solamente por un tiempo limitado, por lo que hay que aprovechar de disfrutarlo ya que su calidad es mucho más superior a la versión no oficial que circulaba desde hace unos años.

Mira el concierto a continuación: