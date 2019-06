Show de Cigarettes After Sex cambia de recinto

Luego de agotar todas las entradas para su show de regreso a nuestro país, tenemos novedades en torno al concierto de Cigarettes After Sex en Santiago. Esto, porque se acaba de confirmar un cambio de recinto, pasando del Cine Arte Normandie a Cúpula Multiespacio, manteniendo su fecha del 23 de agosto.

El grupo proveniente de El Paso, Texas, liderado por Greg Gonzalez, irrumpió en la escena con su EP “I” en 2012, que incluía la canción “Nothing’s Gonna Hurt You”, que fue parte de la banda sonora de series televisivas como “The Handmaid’s Tale”, “The Sinner” y “Shameless”. Luego, la banda ha continuado publicando sencillos durante los años siguientes, hasta que el 9 de junio de 2017 editaron su debut, uno de los más aclamados de los últimos años por la crítica especializada y con gran recibimiento por parte de la audiencia.

La venta de entradas ya está disponible mediante sistema Puntoticket, con los siguientes valores: