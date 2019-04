Show de Chris Dave and The Drumhedz en Chile es cancelado

Un nuevo concierto es cancelado, ya que debido a complicaciones con el resto de la gira, la producción a cargo del show de Chris Dave and The Drumhedz ha debido suspender el show. A todos quienes hayan comprado entradas, el importe les será devuelto por el mismo medio que fueron adquiridas, mientras que quienes hayan comprado abonos para más de un show del ciclo New Jazz StgoFusion, les sera reintegrado el proporcional correspondiente al recital del artista, siendo válido el mismo abono para las restantes funciones del ciclo.

Recordemos que el baterista sería parte de una de las tres fechas del ciclo mencionado anteriormente, presentándose el día 5 de mayo en el Teatro Nescafé de las Artes.