Shirley Manson de Garbage será parte de actividad gratuita de Ruidosa

La cantante, activista, y vocalista de la emblemática banda de rock alternativo de Garbage, Shirley Manson, visitará Santiago para participar en un evento gratuito el próximo lunes 11 de noviembre en el TEATRO NESCAFÉ DE LAS ARTES. La actividad es organizado por Ruidosa, con el apoyo de British Council y Goza Records (ARG). La conversación será moderada por la directora y fundadora de Ruidosa, Francisca Valenzuela, y contará con una participación especial de la destacada artista, activista y gestora cultural argentina Barbi Recanati. Entre las organizaciones presentes se encontrarán Red Chilena contra la Violencia hacia la Mujer, Agrupación Rompiendo el Silencio, y Metropolitan Roller Derby.

Las entradas podrán ser retiradas gratuitamente en la boletería a partir del miércoles 16 de octubre, en el centro de atención de Comunidad de las Artes (Av. Providencia 1266). Con clásicos como “Stupid Girl” y “Only Happy When It Rains”, Shirley Manson se ha destacado como compositora y artista discográfica por más de 30 años, marcando a una generación completa con su rebelde voz. Actualmente, se encuentra trabajando en el séptimo álbum de Garbage que se lanzará en el otoño de 2020, dirige su propio sello discográfico independiente y es presentadora del podcast de música The Jump.

En estos años junto a su banda, ha apoyado y visibilizado temáticas feministas, LGTBIQ, defensa de animales y sobre salud mental. Además, estará en Chile filmando el segundo capítulo de la serie documental creada por Alto Andes Producciones “Peace Peace, Now Now” que narra historias de mujeres que desafiaron la violencia en el mundo. Previo a su visita a Chile, Shirley Manson será parte de un evento de Goza Records en Buenos Aires, junto a Barbi Recanati y Francisca Valenzuela.