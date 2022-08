She Past Away anuncia presentación en Chile

Este 2022 debería llegar un nuevo álbum de The National, por lo que la banda retoma su actividad presentando un nuevo single, el que potencialmente será parte de este próximo trabajo. Se trata de la canción “Weird Goodbyes“, track en donde la agrupación se acompaña de Bon Iver, además de una sección de cuerdas interpretadas por la London Contemporary Orchestra y que fue orquestada por Bryce Dessner.

Además de esta canción, la banda había debutado en vivo tracks como “Grease In Your Hair (Birdie)”, “Tropic Morning News (Havisham)” y “Bathwater (Mount Auburn)”, algo similar a lo que hizo en la previa a su álbum de 2019 “I Am Easy To Find“, por lo que la llegada de un nuevo LP es prácticamente inminente. Si bien no se ha anunciado oficialmente que publicarán un nuevo álbum, Bryce Dessner aseguró que grabaron canciones con las que volverán al sonido clásico de la banda.

Escucha el single a continuación: