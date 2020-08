Shavo Odadjian de System Of A Down estrena single de North Kingsley, su nueva banda

Este año, Shavo Odadjian, bajista de System Of A Down, anunció un nuevo proyecto musical llamado North Kingsley, en donde se acompaña de Saro Paparian y Ray Hawthorne. La banda ahora acaba de estrenar su primera canción con “Like That?“, adelantando un EP debut que será publicado el día 14 de agosto, y cuyo videoclip puedes mirar al final de esta noticia, junto con el track en distintas plataformas de streaming.

Al respecto, el bajista aseguró que no se trata de un simple lanzamiento, ya que en vez de publicar el álbum de una sola vez, optaron por ir lanzando las canciones en grupos de EPs, por lo que este es solo el primero de varios trabajos de este tipo que el conjunto irá publicando en los próximos meses.

Escucha el single a continuación: