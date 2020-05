Sharon Van Etten y Josh Homme comparten cover de Nick Lowe: “(What’s So Funny ‘Bout) Peace, Love and Understanding”

De entre todas las colaboraciones que se han visto en cuarentena, esta debe ser una de las más inusuales, ya que Sharon Van Etten se ha unido a Josh Homme para interpretar junto al frontman de Queens of the Stone Age una versión del clásico de Nick Lowe, “(What’s So Funny ‘Bout) Peace, Love and Understanding“, popularizado por el cover que realizó Elvis Costello & the Attractions en 1978.

Escucha el track a continuación: