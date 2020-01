Sharon Van Etten interpretó cover de Sinead O’Connor: “Black Boys on Mopeds”

My Dying Bride está de regreso luego de cinco años desde “Feel The Misery” (2015), su último disco de estudio para publicar “The Ghost of Orion“, álbum que estará disponible el próximo 6 de marzo. Como primer adelanto, la banda británica publicó la canción “Your Broken Shore“, track que da inicio a esta nueva placa, y que puedes escuchar más abajo.

Dicho trabajo contendrá ocho nuevas canciones que mantendrán el estilo doom que la banda tan bien ha desarrollado con los años, por lo que sin duda, se transformará en uno de los trabajos más esperados del año. Revisa a continuación el tracklist, portada, además del primer adelanto en distintas plataformas de streaming.

Tracklist de “The Ghost of Orion”: