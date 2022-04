Sharon Van Etten anuncia nuevo disco: “We’ve Been Going About This All Wrong”

Sharon Van Etten ha tenido unos años muy productivos desde que editó su último disco “Remind Me Tomorrow” (2019), y todo sigue su curso con el anuncio de “We’ve Been Going About This All Wrong“, nuevo larga duración que llegará el 6 de mayo a través de Jagjaguwar. Increíblemente, la artista no presentará ningún single de cara a este lanzamiento, y eso no es de extrañar considerando que últimamente publicó canciones como “Porta” y “Used to It“, que no estarán presentes en el LP.

Este trabajo fue co producido por Van Etten junto a Daniel Knowles, grabándolo en el estudio casero de la artista, que también se encargó de tocar la guitarra, sintetizadores, piano, drum machine, wurlitzer, y otros instrumentos, mientras que la batería estuvo a cargo de Jorge Balbi y el bajo, además de otros instrumentos extra, por parte de Charley Damski.

A continuación te dejamos el tracklist, portada y un trailer del disco.

Tracklist de “We’ve Been Going About This All Wrong”: