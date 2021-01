Sesión completa de METZ en “KEXP at Home”

A pesar de la pandemia del COVID-19, las sesiones musicales se han debido adaptar como es el caso de la radio KEXP, quienes se reinventaron con presentaciones a la distancia llamadas “KEXP at Home“. En la más reciente de estas entregas, fue la banda METZ quien se presentó desde el Palace Sound en Toronto, Canadá, interpretando cinco canciones.

En el marco de la promoción de su último trabajo, la agrupación tocó cinco tracks correspondientes a “Atlas Vending” (2020), los cuales fueron: “Blind Youth Industrial Park”, “No Ceiling”, “Hail Taxi”, “Framed By The Comets Tail” y “A Boat To Drown In”, sonando tan implacables como siempre.

Setlist:

Blind Youth Industrial Park No Ceiling Hail Taxi Framed By The Comets Tail A Boat To Drown In

Mira la presentación a continuación: