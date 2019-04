Sesión completa de Idles para Radio KEXP

Durante sus años de carrera activa, Pantera publicó una serie de tres “home videos”, los que recopilaban imágenes de la banda en backstage, presentaciones en vivo, y videoclips. El último de ellos fue “3: Watch It Go“, lanzado en 1997, por lo que sus fanáticos siguen a la espera de un eventual cuarto volumen para esta serie.

Ahora, la banda publicó un clip el que, aseguran, será un adelanto del cuarto volumen de esta serie, el que a pesar de no tener una fecha clara de lanzamiento, ya se encuentra en los planes del conjunto. Revisa el material a continuación:

Bonus 420! Preview clip of Pantera Home Video 4. Not sure when it will be released but definitely at some point in the future. #pantera #420 #panterahomevideo4 pic.twitter.com/IEWTHIByol

— Pantera (@Pantera) April 21, 2019