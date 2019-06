Sesión completa de Idles en “NPR Music Tiny Desk Concert”

Una de las series musicales más visitadas en YouTube es “Tiny Desk Concert“, iniciativa de NPR Music donde distintos artistas van a una pequeña oficina para hacer un set acústico. El más reciente de ellos es Idles, autores del que nuestro sitio escogió como el mejor álbum de 2018, “Joy As An Act Of Resistance“, quienes entregaron una interpretación prácticamente nada acústica con tres canciones de su catálogo.

Recordemos que esta serie nos ha dado anteriormente otros momentos de antología como las presentaciones de Weezer, Thundercat, St. Vincent, Better Oblivion Community Center, Billy Corgan, entre muchos otros.

Revisa el registro a continuación: