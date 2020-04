Serj Tankian publica single de caridad junto al primer ministro de Armenia: “Hayastane”

Muchos artistas han estado publicando canciones a modo de singles de caridad durante el último tiempo, y ahora es Serj Tankian quien se suma a eso con el estreno de “Hayastane“, track que lo tiene colaborando con el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, quien estuvo a cargo de escribir la letra. Según comenta el frontman de System Of A Down, todas las ganancias de la canción serán donadas a My Step Foundation de Armenia.

Dicha fundación es una de las más prestigiosas de Armenia, realizando una gran variedad de iniciativas relacionadas a salud publica, apoyo en la educación, cultura, materias sociales, entre otros, realizando también la ayuda correspondiente a los sectores más necesitados durante la actual pandemia del COVID-19.

Además, la canción cuenta con un video de acompañamiento que puedes ver acá: