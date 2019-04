Serj Tankian comparte cover de “Godzilla” junto a Bear McCreary

Serj Tankian parece tener mucha actividad a pesar de que no esté por estos días junto a System Of A Down, y ahora acaba de estrenar un nuevo track. Se trata de un cover a la canción “Godzilla“, clásico de Blue Öyster Cult, el cual estará presente en la banda sonora de “Godzilla: King Of The Monsters” (Michael Dougherty, 2019), a estrenarse próximamente.

Escucha el track a continuación: